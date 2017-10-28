Трамп: «Турция наш незаменимый союзник»

2017-10-28 13:36 | www.apa.az | 5

Президент США Дональд Трамп направил своему турецкому коллеге Реджебу Тайипу Эрдогану поздравительное письмо в связи с Днем Республики Турции.

Как передает АПА со ссылкой на «Хуррият», в письме говорится, что Турция является незаменимым союзником США в борьбе со всеми видами терроризма, в частности в борьбе с ИГ и РКК. В письме подчеркивается, что более 60 лет США и Турция сотрудничают в рамках НАТО, решая глобальные и региональные проблемы. Также в письме одобряется тот факт, что Турция приняла 3 млн. беженцев.

Д.Трамп затронув попытку военного переворота 15 июля 2016 года, отметил, что США осуждают ее: «Мы уважаем смелость турецких граждан, проявивших решительность защищать демократию в тот трагичный день».