Президент Узбекистана поручил обеспечить работу бездействующих объектов

2017-10-28 12:15 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев поручил ответственным лицам разработать и реализовать проекты и "дорожные карты" по восстановлению и развитию деятельности бездействующих 1200 объектов с участием их собственников.

Под председательством Мирзиёева 27 октября состоялось совещание, посвященное осуществляемой работе по подъему на качественно новый уровень государственной политики в сфере развития частной собственности и предпринимательства на базе приватизированного государственного имущества, эффективной поддержке приватизированных субъектов предпринимательства, сообщает в субботу пресс-служба президента Узбекистана.

Глава государства в ходе поездок в регионы озвучил критику за неэффективное использование производственных возможностей приватизированных объектов, отсутствие системных мер по долгосрочному развитию предприятий, созданию специализированных производственных мощностей, внедрению современных технологий, имеющих важное значение в обеспечении конкурентоспособности производимой продукции.

Была изучена деятельность почти 40 тысяч ранее приватизированных объектов, и выявлено, что 3900 из них пустуют или задействованы не полностью. В рамках проектов по восстановлению их деятельности будут освоены инвестиции в размере 2,7 триллиона сумов, созданы более 25 тысяч рабочих мест.

В апреле президент подписал указ "Об образовании Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции".

На совещании была проанализирована работа, выполненная новым государственным комитетом, и признаны неудовлетворительными осуществленные меры по разработке и реализации "дорожной карты", направленной на повышение эффективности деятельности и модернизацию производств, развитие приватизированных предприятий с целью содействия им в создании новых рабочих мест, расширении объемов производства конкурентоспособной продукции, получении разрешительных документов, подключении к коммуникационным сетям и выделении кредитов коммерческими банками.

Было отмечено, что государственными органами не уделяется должного внимания вопросам мониторинга производственной деятельности и финансово-экономического положения приватизированных предприятий, обеспечения их кредитами и материальными ресурсами, выявления имеющихся проблем и их причин, оказания практического содействия предпринимателям в восстановлении инженерно-производственной инфраструктуры, поиске рынков сбыта.

Также были обсуждены вопросы развития конкурентной среды и рынка ценных бумаг, защиты прав потребителей, лицензирования биржевой деятельности, системной подготовки, переподготовки и повышения квалификации современных кадров, внедрения в сферу передового международного опыта.

Президент Шавкат Мирзиёев дал соответствующие поручения должностным лицам по устранению имеющихся в сфере недостатков, задачам на перспективу.

В текущем году 408 государственных объектов проданы частным собственникам. Из них 278 переданы по нулевой стоимости с условием вложения инвестиций в 1,6 триллиона сумов и создания более 10 тысяч рабочих мест.

В настоящее время на торги выставлены еще 388 государственных объектов, из них 161 планируется предоставить по нулевой стоимости.

(Автор: Нигяр Гулиева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.