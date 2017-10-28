Глава МВД Испании взял на себя руководство каталонской полицией

2017-10-28 12:17 | www.trend.az | 4

Министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Соидо официально взял на себя руководство силами полиции Каталонии, передает агентство Интерфакс со ссылкой на агентство EFE.

Это связано с публикацией в Мадриде официального распоряжения об отставке верховного руководителя автономной каталонской полиции Жозепа Луиса Траперо. Данное распоряжение вступает в силу незамедлительно.

Днем ранее власти Испании сообщили о ряде мер, принимаемых в ответ на объявление парламентом Каталонии о независимости от Мадрида. Испанский премьер Мариано Рахой отправил в отставку женералитат (исполнительную власть) Каталонии, распустил каталонский парламент и объявил о проведении позже в этом году досрочных парламентских выборов. При этом об отстранении от должности Траперо первоначально не сообщалось.

В Мадриде в последние недели были недовольны тем, как Траперо выполнял свою работу во время проведения в Каталонии референдума о независимости от Испании. Западные СМИ отмечали, что руководить каталонскими полицейскими непросто, учитывая, что часть из них сочувствует сторонникам независимости, а часть - нет.

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который фактически был сорван правоохранительными органами Испании и сопровождался массовыми беспорядками, приведшими к многочисленным пострадавшим. Тем не менее около 90% участников референдума проголосовали за независимость от Испании. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим конституции.

Накануне депутаты парламента Каталонии проголосовали за провозглашение независимости от Испании.

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