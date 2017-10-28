В Ливии начали расследование после обнаружения 36 тел недалеко от Бенгази

2017-10-28 12:25 | www.trend.az | 5

МВД временного правительства Ливии начало расследование в связи с обнаружением близ города Бенгази массового захоронения 36 тел, передает РИА Новости со ссылкой на местного телеканала Libya's Channel.

Национальная армия в июле полностью освободила Бенгази от террористов после двухлетней военной операции.

Сообщается, что могила была найдена ранее в районе Абьяр к востоку от города. Как сообщили каналу источники, останки доставили в медицинский центр в Бенгази, чтобы попытаться установить время и обстоятельства гибели людей.

По данным телеканала, МВД организовало оперативный штаб для выяснения личностей погибших и их возможных убийц.

Временное правительство Ливии сотрудничает с национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, но не признает власти в Триполи — созданное при поддержке ООН правительство национального согласия.

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