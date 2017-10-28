Юные художники из Азербайджана удостоены дипломов конкурса в Финляндии (ФОТО)

2017-10-28 12:25 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - Учащиеся одиннадцатилетней школы искусств №6 имени Фикрета Амирова успешно представили Азербайджан на международном конкурсе, сообщили Trend Life в пресс-службе Главного управления культуры и туризма города Баку.

Ученики второго класса художественного отделения школы искусств (педагог Эльмар Агамирза) Эмиль Абдуллаев и Микаил Мамедзаде удостоены дипломов 16-го Международного художественного конкурса-выставки для детей и молодежи "Together", прошедшего в городе Хювинкяа (Финляндия).

Эмиль Абдуллаев удостоен диплома за работу под названием "Qara qızılın nəğməsi" ("Мелодия черного золота"), а Микаил Мамедзаде - за работу "Mənim asudə vaxtım" ("Мое свободное время").

Отметим, что работы, победившие на конкурсе, до конца января 2018 года будут экспонироваться в различных художественных салонах Финляндии.

(Автор: Джани Бабаева)

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