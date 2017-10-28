В Турции задержаны 49 членов ИГ

2017-10-28 12:41 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Анкаре задержаны 49 членов террористической организации «Исламское государство» (ИГ), говорится в сообщении прокуратуры Анкары, распространенном в субботу.

Все задержанные являются иностранцами, их гражданство и имена не разглашаются.

Отметим, что ранее полиция Стамбула сообщила, что с августа 2016 по август 2017 годов в Стамбуле были проведены 117 операций против членов ИГ, в результате которых были задержаны 648 человек.

«Было установлено, что 282 человека из задержанных имели связи с ИГ и воевали в составе бандформирований в Сирии и Ираке», - отмечалось в сообщении.

Также сообщалось, что в рамках борьбы с ИГ за указанный период из Турции были депортированы 940 человек.

Ранее власти Турции заявили, что еще больше усилят борьбу с ИГ.

Отметим, что в Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибло свыше 500 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят группировки боевиков, принадлежащие к вооруженным формированиям различной политической направленности. Наиболее активными являются террористическая группировка "Исламское государство", YPG и PYD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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