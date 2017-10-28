Мадрид нашел замену Пучдемону

2017-10-28 14:01 | www.oxu.az | 5

Премьер-министр Испании Мариано Рахой делегировал своему заместителю Сорайе Саэнс де Сантамарии временное исполнение обязанностей главы Каталонии.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщается в правительственном вестнике страны.

Сантамария назначена на эту должность после отстранения Карлеса Пучдемона.

Каталонский парламент провозгласил независимость от Испании 27 октября. Решение было принято путем тайного голосования. Перед началом процедуры зал покинули депутаты от оппозиционных партий, выступающих против отделения региона.

За выход из состава страны проголосовали 70 депутатов, против — 10, еще 2 парламентария воздержались.

С.Б.

