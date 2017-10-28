Грузия твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Испании

2017-10-28 12:55 | www.trend.az | 4
Грузия заявляет о поддержке территориальной целостности Грузии. Об этом пишет премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.
«Грузия твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность нашего друга и партнера, Испании», - пишет Георгий Квирикашвили в своем микроблоге в Twitter, передает "Грузия Online".
В парламенте Каталонии накануне прошло тайное голосование по декларации об объявлении независимости. Парламент Каталонии поддержал данную декларацию 72-я голосами, против были 10 депутатов.
Вчера же Сенат Испании приостановил автономный статус Каталонии. Как стало известно, Сенат задействовал 155-ю статью Конституции, подразумевающую отстранение лидера и роспуск регионального парламента.
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