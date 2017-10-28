Никто не признает независимость Каталонии - глава Европарламента

2017-10-28 13:00 | www.trend.az | 4

Никто не признает независимость Каталонии, считает председатель Европарламента (ЕП) Антонио Таяни. Своим мнением он поделился в опубликованном в субботу интервью газете Il Giornale, передает ТАСС.

"Европа не забудет, что в Каталонии было нарушено конституционное устройство Испании, которое в свою очередь является частью устройства Евросоюза. Поэтому отделение от Испании - это отделение от Европы. Жители Каталонии в равной степени являются европейцами и испанцами, - приводит издание слова главы ЕП. - Никто не признает независимость Каталонии".

"Мы никогда не относились к этому нейтрально. Европейские институты с самого начала ясно дали понять, что это внутренний вопрос Испании, и что нашим собеседником в его решении был [премьер-министр Испании Мариано] Рахой", - продолжил Таяни, отметив также, что "Испания - демократическая страна со свободными выборами". "Для восстановления правового государства Рахой назначил проведение выборов в Каталонии, что является правильным и демократическим выбором", - подчеркнул он.

"Европа не может состоять из маленьких стран, - сказал глава ЕП. - Я поддерживаю административные автономии, но ценности, объединяющие нас, должны оставаться неприкосновенными. В противном случае ущерб будет столь же огромный, как в Каталонии".

В пятницу парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики и начале "учредительного процесса", который должен заложить основы нового суверенного государства. Вслед за этим Сенат (верхняя палата парламента) одобрил просьбу Мадрида о запуске 155-й статьи конституции, которая ранее никогда не применялась. Она позволяет ограничить самоуправление Каталонии. Цель этих мер - проведение новых региональных выборов в течение шести месяцев, чтобы восстановить соблюдение законности в регионе.

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