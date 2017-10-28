В Каталонию назначен новый руководитель

2017-10-28 14:12 | www.apa.az | 5

Правительство Испании назначило в регион нового руководителя после роспуска правительства и парламента Каталонии.

Как сообщает АПА со ссылкой на «BBC», новым руководителем Каталонской автономии станет заместитель премьер-министра Испании госпожа Сорайя Саэнс де Сантамария.

Также был уволен начальник полиции Каталонии Хосеп Луис Траперо. Руководство правоохранительными органами региона передано МВД Испании. Траперо обвиняется в намеренном отказе в помощи испанской полиции во время столкновений до референдума о независимости. Он находится под следствием по подозрению в попытке переворота.

Отметим, 27 октября парламент Каталонии объявил о независимости региона. После этого решения Сенат Испании на основе статьи 155 Конституции страны принял решение о применении в Каталонии прямого управления, в результате чего правительство и парламент Каталонии были распущены.