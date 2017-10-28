Президент Ильхам Алиев: Уверен, что азербайджано-турецкое братство, стратегическое партнерство и союзничество будут укрепляться и впредь

2017-10-28 13:08 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

"От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Турецкой Республики – Дня Республики.

Сегодня братская Турция, оставаясь верной своим традициям и принципам государственности, уверенно движется вперед по пути независимости, демократии и экономического прогресса. Активная роль и позиция в происходящих в мире и регионе процессах позволяют Турции проводить заседания самых влиятельных международных организаций, саммиты. Пользуясь исключительным правом как принимающая сторона, Турция приглашает Азербайджан на эти форумы, что является истинным примером братства.

Уверен, что азербайджано-турецкая дружба и братство, стратегическое партнерство и союзничество и впредь будут развиваться и укрепляться в соответствии с волей наших народов, тесно связанных друг с другом глубокими историческими корнями, общими национально-духовными ценностями.

В этот радостный день еще раз поздравляю Вас, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а братскому народу Турции – постоянного благополучия и процветания", - говорится в послании главы государства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.