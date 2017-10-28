Президент Ильхам Алиев ознакомился с новым парком спорта и отдыха в Баку (ФОТО)

2017-10-28 13:15 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В субботу в Сабаильском районе Баку в эксплуатацию был сдан новый парк спорта и отдыха.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с созданными в парке условиями.

Глава исполнительной власти Сабаильского района Эльдар Азизов проинформировал главу государства о работах, проведенных в парке.

Было отмечено, что в рамках проводимых в районе широкомасштабных работ по созиданию и благоустройству, реализуемых проектов и социальных программ с мая этого года на территории в 1,7 гектара напротив Дворца водных видов спорта в жилом массиве "20-й участок" началась закладка нового парка спорта и отдыха, и работы уже завершены.

Проект парка был разработан всемирно известными архитекторами и дизайнерами по английскому проекту, и впервые реализован в Азербайджане.

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