В Афганистане вертолет совершил аварийную посадку

2017-10-28 13:20 | www.trend.az | 4

Вертолет совершил аварийную посадку в субботу утром в районе Хирвар в провинции Логар на востоке Афганистана, в результате 5 человек на его борту получили травмы. Об этом передает СИНЬХУА Новости.

Забихулла Маджахид, называющий себя официальным представителем "Талибана", сообщил, что боевики движения сбили военный вертолет в районе Хирвар, убив всех на его борту.

Представители вооруженных сил Афганистана и коалиции во главе с США пока не прокомментировали этот инцидент.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.