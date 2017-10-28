Президент Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Турции

2017-10-28 13:21 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма.

«Сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Турции – Днем Республики. Сегодня Турция является сильным государством, обладающим демократическим и правовым государственным строем, уверенно продолжающим свой экономический подъем. Успехи братской Турции, ее растущий в регионе и мире авторитет крайне радуют нас.

Верю, что азербайджано-турецкая дружба и братство, и впредь играя важную роль в реализации всех совместных инициатив, будут вносить вклад в развитие наших стран, благоденствие наших народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, братскому турецкому народу - вечного мира и благополучия», - говорится в послании главы государства.

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