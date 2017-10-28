Президент «APA Holding» встретилась главой управления Министерства культуры Ирана

2017-10-28 14:33 | www.apa.az | 5

Находящаяся с визитом в Тегеране президент «APA Holding» Вюсаля Махиргызы встретилась в павильоне организованной Министерством Культуры Ирана XXIII Международной выставки-фестиваля прессы и информационных агентств с главой управления министерства по работе с иностранными СМИ Джафаром Сафи.

Как сообщает тегеранское бюро АПА, Дж. Сафи выразил удовлетворение в связи с участием В. Махиргызы на Международной выставке-фестивале: «Министерство культуры готово подписать соглашение о сотрудничестве для установления прямых связей с азербайджанскими медиа. Мы сделаем все возможное для организации взаимных дней культуры и других мероприятий. Недавно в Тегеране были проведены дни культуры Азербайджана. Такие мероприятия должны организовываться и в будущем».

Дж. Сафи сказал, что роль прессы в сближении двух стран велика: «Некоторые страны пытаются создать разногласие между двумя дружественными странами. Но Иран искренне желает еще больше развивать связи с Азербайджаном».

Дж. Сафи сообщил, что он проинформирован о планируемом подписании «APA Holding» соглашения с иранскими медиа. Он выразил надежду, что эти документы способствуют еще большему развитию связей между «APA» и иранскими СМИ.

Вюсаля Махиргызы выразила благодарность за приглашение в Иран: «Рада, что я в Иране присутствую на этой выставке. Я впервые приехала в Иран. Надеюсь, что эти встречи будут способствовать распространению точных новостей в СМИ обеих стран. Масштаб выставки, активность прессы вызвали у меня интерес. Надеюсь, что сближение органов прессы обеих стран будет содействовать еще большему развитию связей между нашими странами».

Затем Дж. Сафи рассказал о статических данных в сфере издания и прессы в Иране.