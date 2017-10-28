Росатом планирует привлечь студентов на строительство АЭС в Финляндии и Турции

2017-10-28 13:27 | www.trend.az | 5

Росатом планирует привлечь студенческие строительные отряды на свои АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии и "Аккую" в Турции в 2018 году. Об этом сообщил в субботу журналистам в рамках Всероссийского слета студенческих отрядов в Якутске начальник управления по развитию отраслевого строительного комплекса частного учреждения ГК "Росатом" ОЦКС Андрей Голованов, передает ТАСС.

"Мы развиваем зарубежные проекты в Китае, Бангладеш, а также новые площадки - АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии и АЭС "Аккую" в Турции. Думаем, привлечем (студентов) в следующем году", - сказал Голованов.

Он добавил, что в данный момент студенческие стройотряды работают на многих объектах в России, в том числе в Ленинградской, Воронежской, Курской, Ростовской областях. Ежегодно на стройки привлекаются более 1,5 тыс. человек.

"Студенческие стройотряды выполняют роль в формировании кадрового резерва госкорпорации. Есть яркие примеры, когда бойцы студенческих стройотрядов, отработав сезон или несколько, связывали свою жизнь с атомной отраслью. Ежегодно на наших площадках работают свыше 1,5 тыс. человек разных регионов страны. Мы привлекаем студентов на все важные стройки Росатома, в том числе и на строительство АЭС", - отметил Голованов.

Всероссийский слет студенческих отрядов, посвященный закрытию 58-го трудового семестра, проходит в Якутске 27-30 октября 2017 года. В нем участвуют более 1 тыс. человек из 76 регионов России, Казахстана и Белоруссии. Слет проводится при поддержке Минобрнауки РФ, Минспорта РФ, госкорпорации "Росатом" и Северо-Восточного федерального университета.

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