Министр обороны Турции посетит Азербайджан

2017-10-28 13:37 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Турции Нуреттин Джаникли посетит Азербайджан, сообщили Trend в субботу в министерстве национальной обороны Турции.

Было отмечено, что Джаникли примет участие в шестом заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Азербайджан, которое состоится 31 октября в Баку.

Отметим, что пятое заседание Совета прошло в Баку 15 марта прошлого года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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