МВД распространило информацию об аварии автобуса в Геранбойском районе Азербайджана

2017-10-28 14:04 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Ведется расследование по факту аварии автобуса, перевозившего хлопкоробов, в Геранбойском районе, говорится в сообщении МВД Азербайджана, распространенном в субботу.

Согласно информации, 14 пассажиров были госпитализированы, 11 из них были отпущены домой после оказания первой медицинской помощи, лечение остальных продолжается. Состояние двоих из них расценивается как тяжелое.

Напомним, что в пятницу вечером на территории села Надиркенд Геранбойского района перевернулся перевозивший хлопкоробов автобус марки "İsuzu", за рулем которого был житель села Саровлу Сабир Махмудов.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.