«Роснефть» из-за санкций заморозила нефтедобычу на участке в Черном море

2017-10-28 14:14 | www.trend.az | 4

Российская нефтегазовая компания "Роснефть" из-за западных санкций в отношении РФ приостановила геологоразведку и добычу нефти на Южно-Черноморском участке в восточной части акватории Черного моря. Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) по просьбе корпорации заморозило действие соответствующей лицензии на пять лет, передает "Бизнес Грузия".

Как уточняют "Ведомости", по условиям лицензии компания до 2018 года должна была выполнить разведочные работы на участке площадью не менее 1 тыс. квадратных километров, а к ноябрю 2022 года закончить строительство не менее двух скважин.

"Роснефть" сконцентрируется на проекте с Eni

Газета "Коммерсант" в свою очередь отмечает, что "Роснефть" взамен сосредоточится на геологоразведке на Западно-Черноморском участке. Там поисковым бурением она занимается совместно с итальянской нефтегазовой компанией Eni.

В марте Европейский суд общей юрисдикции признал правомерными санкции, наложенные Европейским Союзом на российский нефтяной концерн. Совет ЕС дал достаточные обоснования штрафным мерам, введенным в июле 2014 года, говорилось в постановлении суда в Люксембурге.

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