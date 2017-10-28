Министр энергетики и природных ресурсов Турции посетит Азербайджан

2017-10-28 14:16 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend/ - Министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак посетит Азербайджан. Об этом сообщили Trend в субботу в министерстве энергетики и природных ресурсов Турции.
Было отмечено, что Албайрак примет участие в шестом заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Азербайджан, которое пройдет 31 октября в Баку.
«В рамках заседания Совета ожидается обсуждение укрепления энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией», - сказали в министерстве.
Отметим, что пятое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Азербайджан состоялось в Баку 15 марта прошлого года.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu
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