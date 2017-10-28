Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

2017-10-28 14:22 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), удешевился на 0,0001 маната (0,0059 процента). Соответственно средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,70016 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
16 октября
|
1,7003
|
23 октября
|
1,7001
|
17 октября
|
1,7003
|
24 октября
|
1,7001
|
18 октября
|
1,7001
|
25 октября
|
1,7002
|
19 октября
|
1,7001
|
26 октября
|
1,7002
|
20 октября
|
1,7001
|
27 октября
|
1,7002
|
Средний курс за неделю
|
1,70018
|
Средний курс за неделю
|
1,70016
По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0228 маната (1,1394 процента). Средневзвешенный курс составил 1,99774 маната за один евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
16 октября
|
2,008
|
23 октября
|
2,0010
|
17 октября
|
2,0028
|
24 октября
|
1,9997
|
18 октября
|
2,00
|
25 октября
|
1,9991
|
19 октября
|
2,0063
|
26 октября
|
2,0107
|
20 октября
|
2,0087
|
27 октября
|
1,9782
|
Средний курс за неделю
|
2,00516
|
Средний курс за неделю
|
1,99774
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе укрепился на 0,0001 маната (0,339 процента). Средневзвешенный курс составил 0,02948 маната за один рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
16 октября
|
0,0297
|
23 октября
|
0,0295
|
17 октября
|
0,0297
|
24 октября
|
0,0296
|
18 октября
|
0,0297
|
25 октября
|
0,0295
|
19 октября
|
0,0296
|
26 октября
|
0,0294
|
20 октября
|
0,0296
|
27 октября
|
0,0294
|
Средний курс за неделю
|
0,02966
|
Средний курс за неделю
|
0,02948
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0164 маната (3,5567 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,45444 маната за одну турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
16 октября
|
0,4672
|
23 октября
|
0,4611
|
17 октября
|
0,4659
|
24 октября
|
0,4587
|
18 октября
|
0,4638
|
25 октября
|
0,4550
|
19 октября
|
0,4627
|
26 октября
|
0,4527
|
20 октября
|
0,4644
|
27 октября
|
0,4447
|
Средний курс за неделю
|
0,4649
|
Средний курс за неделю
|
0,45444
На прошедшей неделе стоимость одной унции золота подешевела на 12,5383 маната (на 0,5756 процента). Соответственно средневзвешенная стоимость унции золота составила 2169,84614 маната.
|
Изменение стоимости унции золота
|
16 октября
|
2209,7099
|
23 октября
|
2178,1681
|
17 октября
|
2216,001
|
24 октября
|
2167,4575
|
18 октября
|
2184,2035
|
25 октября
|
2170,2203
|
19 октября
|
2176,468
|
26 октября
|
2167,7550
|
20 октября
|
2187,0086
|
27 октября
|
2165,6298
|
Средняя стоимость за неделю
|
2194,6782
|
Средняя стоимость за неделю
|
2169,84614
(Автор: Анвар Мамедов)
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.