Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

2017-10-28 14:22 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), удешевился на 0,0001 маната (0,0059 процента). Соответственно средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,70016 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 16 октября 1,7003 23 октября 1,7001 17 октября 1,7003 24 октября 1,7001 18 октября 1,7001 25 октября 1,7002 19 октября 1,7001 26 октября 1,7002 20 октября 1,7001 27 октября 1,7002 Средний курс за неделю 1,70018 Средний курс за неделю 1,70016

По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0228 маната (1,1394 процента). Средневзвешенный курс составил 1,99774 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 16 октября 2,008 23 октября 2,0010 17 октября 2,0028 24 октября 1,9997 18 октября 2,00 25 октября 1,9991 19 октября 2,0063 26 октября 2,0107 20 октября 2,0087 27 октября 1,9782 Средний курс за неделю 2,00516 Средний курс за неделю 1,99774

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе укрепился на 0,0001 маната (0,339 процента). Средневзвешенный курс составил 0,02948 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 16 октября 0,0297 23 октября 0,0295 17 октября 0,0297 24 октября 0,0296 18 октября 0,0297 25 октября 0,0295 19 октября 0,0296 26 октября 0,0294 20 октября 0,0296 27 октября 0,0294 Средний курс за неделю 0,02966 Средний курс за неделю 0,02948

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0164 маната (3,5567 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,45444 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 16 октября 0,4672 23 октября 0,4611 17 октября 0,4659 24 октября 0,4587 18 октября 0,4638 25 октября 0,4550 19 октября 0,4627 26 октября 0,4527 20 октября 0,4644 27 октября 0,4447 Средний курс за неделю 0,4649 Средний курс за неделю 0,45444

На прошедшей неделе стоимость одной унции золота подешевела на 12,5383 маната (на 0,5756 процента). Соответственно средневзвешенная стоимость унции золота составила 2169,84614 маната.

Изменение стоимости унции золота 16 октября 2209,7099 23 октября 2178,1681 17 октября 2216,001 24 октября 2167,4575 18 октября 2184,2035 25 октября 2170,2203 19 октября 2176,468 26 октября 2167,7550 20 октября 2187,0086 27 октября 2165,6298 Средняя стоимость за неделю 2194,6782 Средняя стоимость за неделю 2169,84614

(Автор: Анвар Мамедов)

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