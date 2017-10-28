AZ EN RU TR
azerbaijan news app
Thumbnail

Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

2017-10-28 14:22 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), удешевился на 0,0001 маната (0,0059 процента). Соответственно средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,70016 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

16 октября

1,7003

23 октября

1,7001

17 октября

1,7003

24 октября

1,7001

18 октября

1,7001

25 октября

1,7002

19 октября

1,7001

26 октября

1,7002

20 октября

1,7001

27 октября

1,7002

Средний курс за неделю

1,70018

Средний курс за неделю

1,70016

По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0228 маната (1,1394 процента). Средневзвешенный курс составил 1,99774 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

16 октября

2,008

23 октября

2,0010

17 октября

2,0028

24 октября

1,9997

18 октября

2,00

25 октября

1,9991

19 октября

2,0063

26 октября

2,0107

20 октября

2,0087

27 октября

1,9782

Средний курс за неделю

2,00516

Средний курс за неделю

1,99774

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе укрепился на 0,0001 маната (0,339 процента). Средневзвешенный курс составил 0,02948 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

16 октября

0,0297

23 октября

0,0295

17 октября

0,0297

24 октября

0,0296

18 октября

0,0297

25 октября

0,0295

19 октября

0,0296

26 октября

0,0294

20 октября

0,0296

27 октября

0,0294

Средний курс за неделю

0,02966

Средний курс за неделю

0,02948

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0164 маната (3,5567 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,45444 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

16 октября

0,4672

23 октября

0,4611

17 октября

0,4659

24 октября

0,4587

18 октября

0,4638

25 октября

0,4550

19 октября

0,4627

26 октября

0,4527

20 октября

0,4644

27 октября

0,4447

Средний курс за неделю

0,4649

Средний курс за неделю

0,45444

На прошедшей неделе стоимость одной унции золота подешевела на 12,5383 маната (на 0,5756 процента). Соответственно средневзвешенная стоимость унции золота составила 2169,84614 маната.

Изменение стоимости унции золота

16 октября

2209,7099

23 октября

2178,1681

17 октября

2216,001

24 октября

2167,4575

18 октября

2184,2035

25 октября

2170,2203

19 октября

2176,468

26 октября

2167,7550

20 октября

2187,0086

27 октября

2165,6298

Средняя стоимость за неделю

2194,6782

Средняя стоимость за неделю

2169,84614

(Автор: Анвар Мамедов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Bu kateqoriyadaki digər xəbərlər