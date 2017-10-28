В воскресенье в Баку будет до 23 градусов тепла

2017-10-28 14:27 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщили Trend в субботу в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Утром местами возможен слабый туман. Умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 13-15, днем - 20-24, в Баку ночью - 13-15, днем - 21-23 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-80, днем - 45-50 процентов.

В районах Азербайджана ночью и утром местами ожидается дождь. Западный ветер местами будет усиливаться. Ночью - 9-14, днем - 20-25, в горах ночью - 5-10, днем - 14-19 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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