Грузия начнет получать азербайджанский газ по новому маршруту

2017-10-28 15:23 | www.oxu.az | 3

В первую неделю ноября Грузия начнет получать азербайджанский природный газ по новому маршруту.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом пишет местная пресса.

В информации говорится, что реализация геополитического проекта - расширение Южно-Кавказского газопровода, представляющего важное значение для Грузии, находится на стадии завершения: "Уже на следующей неделе Грузия получит азербайджанский газ по новому маршруту. "Голубое топливо" поступит в Турцию по расширенному газопроводу в следующем году. В 2020 году после завершения строительства Трансадриатического газопровода (TAP), природный газ из Южного Кавказа будет поставляться в европейские страны".

С.Б.

