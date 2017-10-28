Женщины – первые жертва терроризма - посол Ирана при ООН

2017-10-28 14:32 | www.trend.az | 5

Постоянный посол Ирана при ООН в своём заявлении в пятницу приветствовал роль женщин в обеспечении стабильности и мира в разных частях мира, заявив, что, к сожалению, они являются первыми жертвами терроризма, передает ИРНА.

Обращаясь к Открытому заседанию Совета Безопасности ООН по вопросу женщин, мира и безопасности, посол и Постоянный представитель Исламской Республики Иран при ООН Голам Али Хошроу сказал, что В результате иностранного вмешательства, военного вторжения, а также иностранной оккупации в сочетании с ростом насильственного экстремизма и терроризма женщины и девочки во многих частях Ближнего Востока стали свидетелями краха их надежд на лучшее будущее.

"К сожалению, женщины являются первыми жертвами таких террористических группировок, как ДАИШ (ИГИЛ), Аль-Каида, Боко харам и Аль-Шабаб, в Ираке и Сирии", добавил Хошроу.

"Наивно полагать, что в результате физического ликвидирования террористической группировки ДАИШ (ИГИЛ) в Ираке и Сирии будут прекращены такие отвратительные действия и зверства в отношении невинных гражданских лиц, особенно женщин и детей", сказал он, заявив, что такие меры укоренены в такфиристическую идеологию, которая основана на ненависти и отчуждения.

По его словам, мировому сообществу в первую очередь необходимо сосредоточить свою борьбу против такой порочной идеологии и тех, кто её поддерживает.

Указав на главную роль иранских женщин в обществе, Хошроу сказал: "Иранские женщины являются неотъемлемой частью иранского общества".

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