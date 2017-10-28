НАТО не планирует на декабрь заседание комиссии с Украиной

2017-10-28 14:37 | www.trend.az | 4

Руководство Североатлантического альянса не планирует проведение заседания Комиссии Украина - НАТО в декабре этого года. Об этом в субботу ТАСС сообщил представитель альянса, комментируя заявление министра иностранных дел Венгрии.

"НАТО привержен нашему прочному сотрудничеству с Украиной. Комиссия НАТО - Украина встречается регулярно на разных уровнях, последнее заседание прошло в июле в Киеве. Нет планов провести заседание в декабре", - сказал он.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в пятницу заявил, что его страна наложила вето на предложение провести встречу с представителями Украины в рамках работы НАТО в декабре 2017 года. При этом он отметил, что у Киева нет шансов каким-либо образом обойти это вето.

Ранее между Киевом и Будапештом возникли разногласия, связанные с принятием Верховной радой закона "Об образовании", норма которого об изучении на Украине языков национальных меньшинств возмутила сразу несколько европейских стран, в том числе и Венгрию. Документ, в частности, определяет, что образовательный процесс может строиться только на государственном языке, а языки нацменьшинств, включая русский, будут преподаваться только до пятого класса, но уже с 2020 года этой нормы не будет, и образование на Украине станет целиком украиноязычным.

Позже венгерская газета Magyar Nemzet сообщила, что власти намерены инициировать пересмотр Соглашения об ассоциации Украины с ЕС и блокировать любые интеграционные шаги из-за этого закона. В МИД страны также заявили, что в отношении Киева могут быть введены санкции, если будет доказано, что документнарушает нормы этого соглашения.

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