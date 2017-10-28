На «Поле чудес» прозвучала песня сепаратистов – ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

2017-10-28 15:31 | www.oxu.az | 4

Компания «Азерсун Холдинга», являющегося производителем «Азерчая», выразила отношение на исполнение в эфире в пятничном эфире телепередачи «Поле чудес» песни «Джан Карабах» на армянском языке.

Представитель компании Афиг Сафаров сообщил Oxu.Az, что сразу после выхода передачи в эфир компания связалась с Леонидом Якубовичем и выразила свое протест.

Якубович отметил, что сожалеет о случившемся и, что он не знает армянского языка:

«Эта была инициатива гостя. Я не знаю армянский язык, и яне понимал о чем он поет».

Было принято решение передачу, которая выйдет в эфир 15 декабря, полностью посвятить Азербайджану.

12:53

В пятничном эфире телепередачи «Поле чудес», выходящей на российском «Первом канале», прозвучала песня «Джан Карабах» на армянском языке.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Haqqın.az, участником программы был Георгий Гаспарян, представляющий, по словам ведущего программы Леонида Якубовича, Степанакерт (Ханкенди). Гаспаряну почти сразу выпал сектор «приз» на барабане. Получив свой подарок, армянин заявил о желании спеть. Тут же в студии появились музыканты, под аккомпанемент которых Гаспарян исполнил армянскую песню «Джан Карабах» (смотрите на видео с 06:45).

Все бы ничего, да только спонсором передачи «Поле чудес» является торговая марка «Азерчай», и Якубович дважды во время передачи отрекламировал азербайджанский бренд (смотрите на видео с 29:10 и с 46:10).

Но и это еще не все. Известный ведущий неоднократно приезжал в Азербайджан и как минимум дважды в этом году вместе с руководством «Азерсун Холдинга», являющегося производителем «Азерчая», посещал матчи футбольного клуба «Карабах». Был он и на недавней исторической игре чемпиона Азербайджана с «Атлетико».

Якубович не мог не знать о "карабахской проблеме" Азербайджана. Тем удивительнее, что спустя несколько дней после его приезда в Баку в эфире «Поле чудес» прозвучала армянская песня, посвященная... Карабаху.

Программа выходит не в прямом эфире, а значит, Леонид Аркадьевич вполне мог исключить исполнение песни сепаратистов из пятничного эфира «Первого канала». Но не сделал этого. Почему? Этот вопрос Якубовичу должны прежде всего задать его спонсоры – руководство «Азерсун Холдинга».