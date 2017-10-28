Кыргызстан и Южная Корея подписали договор о сотрудничестве в киноиндустрии

2017-10-28 14:47 | www.trend.az | 4

С 24 октября по 28 октября 2017 года в городе Тэджон (Южная Корея) проходит Фестиваль молодежного кино с участием делегации кыргызских кинематографистов, передает КНИА «Кабар».

По данным пресс-службы министерства культуры, информации и туризма, на фестивале Кыргызстан представляют:

– Мукталы Бектеналиев – директор департамента кинематографии при МКИТ КР, глава делегации;

– Азат Мамунов – студент высших курсов режиссеров,

– Асема Токтобекова – киноактриса.

В рамках участия в фестивале кыргызстанская делегация подписала Меморандум о стратегическом сотрудничестве и обмене между департаментом кинематографии при МКИТ КР и корейским молодежным агентством кино и искусства. Согласно договору стороны будут в дальнейшем оказывать содействие в продвижении фильмов двух стран.

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