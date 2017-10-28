Хип-хоп как образ жизни: концерт "Next Level" в Баку (ФОТО)

2017-10-28 14:48 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Представители азербайджанской молодежи присоединились к дружной семье Академии хип-хопа "Next Level", сообщает Trend Life.

Проект "Next Level" – совместная инициатива Государственного департамента США, Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл и Международного центра "Меридиан".

В его рамках пять мастеров хип-хопа - менеджер группы Джэси Каприс, специалист в области граффити Эрик Трикстер, танцор Фанк Будда, битбоксер Дерик Кросс и МС T.R.U.T.H провели мастер-классы для азербайджанской молодежи. Визит американских мастеров хип-хопа организован при поддержке посольства США в Азербайджане и содействии Союза молодежи Азербайджана (СМА).

Итогом мастер-классов стал отчетный концерт на сцене Государственного театра песни имени Рашида Бейбутова в Баку.

В зале в этот вечер были многочисленные фанаты хип-хопа, смотря на которых казалось, что они в любой момент могут выйти на сцену и составить конкуренцию выступающим. А на сцене - рэп, битбокс, брейк-данс, фристайл, и, конечно, не обошлось без национальных мотивов.

В итоговом концерте участвовали около 45 представителей хип-хоп культуры Азербайджана. Они разделили сцену вместе со своими педагогами - танцором Фанком Будда, битбоксером Дериком Кроссом и МС T.R.U.T.H. Участники программы и их педагоги очень органично миксовали направления хип-хопа с азербайджанскими национальными танцами и национальной музыкой. Любой исполняемый трек захватывал аудиторию в зале, что доставляло удовольствие как зрителям, так и исполнителям. Главное, что ощущалось в этот вечер - единение публики и исполнителей.

Концерт получился абсолютно непредсказуемым – так, неожиданно все, кто находился на сцене, в один момент спустились в зал, и продолжили выступление уже там. Очень зрелищная битва танцоров брейк-данса сменилась мелодичной и душевной азербайджанской народной песней "Сары гялин".

Итоговый концерт стал настоящим действом, красивым и зрелищным, где молодые и талантливые ребята показали свой уникальный стиль и умение виртуозно импровизировать под ритмы хип-хопа.

В заключение вечера заместитель председателя Союза молодежи Азербайджана, председатель Ассоциации танцев Азербайджана (АТА) Азиз Азизли выразил признательность посольству США в Азербайджане за реализацию в стране столь значимого проекта, а также американским мастерам хип-хопа за обучение азербайджанской молодежи.

Азиз Азизли вручил дипломы руководителю отдела по культурным связям посольства США в Азербайджане Хайди Смит и специалисту по вопросам культуры диппредставительства Фаргани Алиеву, американским мастерам хип-хопа - Джэси Каприс, Эрику Трикстеру, Фанку Будда, Дерику Кроссу и МС T.R.U.T.H.

По итогам концерта можно сказать, что хип-хоп культура прочно заняла место в жизни азербайджанской молодежи, и для многих из них стала образом жизни.

Отметим, что сегодня на сцене Мингячевирского государственного драматического театра также состоится концерт в рамках проекта "Next Level".

(Автор: Джани Бабаева)

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