Трамп впервые принял в Белом доме детей журналистов в канун Хэллоуина

2017-10-28 14:51 | www.trend.az | 4

Президент США Дональд Трамп в пятницу принял в Овальном кабинете необычных гостей - его проведали дети аккредитованных при Белом доме журналистов, передает ТАСС.

Сам визит был приурочен к наступающему Хэллоуину, который празднуется 31 октября.

Все пришедшие к главе государства десять ребят, как и положено, были одеты в костюмы. На кадрах, которые показали некоторые телеканалы, заметно, что в этот раз превалировала тема "Звездных войн". Было также несколько "ведьм", Бэтгерл и "единорог".

"Ух ты, страшный костюм", - заметил Трамп, указав на стоявшего рядом "Дарта Вейдера".

Не обошлось и без шуток на злобу дня. "Поверить не могу, что у журналистов получаются такие прекрасные дети. Как они это сделали, я не представляю", - сказал президент. После этого он попросил юных гостей собраться вокруг него ради совместной фотографии.

"Прекрасные, удивительные дети", - отметил Трамп, обняв девочку, которая заметно нервничала. При этом хозяин Белого дома не оставлял тему его постоянного спора со СМИ.

В разгар встречи в кабинет вошла пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Она принесла с собой коробку конфет, которые президент незамедлительно раздал гостям.

Посетив Трампа, дети отправились в расположенное рядом с Белым домом административное здание имени Дуайта Эйзенхауэра с целью и там потребовать от сотрудников сладостей, "угрожая" розыгрышем.

Считается, что в США Хэллоуин был завезен иммигрантами из Ирландии. В его основе лежит языческое поверье о том, что в эту ночь души умерших возвращаются в свои дома собирать "дань" в виде еды. Экс-президент США Барак Обама устраивал небольшие приемы по этому случаю прямо на лужайке Белого дома.

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