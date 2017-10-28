Мэр Анкары подал в отставку

2017-10-28 15:27 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Мэр Анкары Ибрахим Мелих Гекчек подал в отставку, сообщают в субботу турецкие СМИ.

Как отмечается, ранее президент Турции призывал Гекчека уйти с поста.

Президент Турции потребовал ранее от некоторых членов партии уйти в отставку. Данное требование связано с ожидаемыми реформами в правящей Партии справедливости и развития.

Напомним, что Гекчек является мэром Анкары с 1994 года.

22 сентября подал в отставку мэр Стамбула Кадир Топбаш, на место которого был избран Мевлют Уйсал. Сегодня также подал в отставку мэр турецкой провинции Бурса Реджеп Алтепе.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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