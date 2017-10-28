Завершаются сроки техосмотра автобусов и грузовых автомобилей - дорожная полиция Азербайджана

2017-10-28 15:27 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 31 октября завершаются сроки проведения техосмотра автобусов и грузовых автомобилей, сказал в субботу Trend начальник отдела по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции ГУП Баку полковник полиции Вагиф Асадов.

«Водители могут провести техосмотр эксплуатируемых ими транспортных средств в диагностическом отделении на первом километре дороги Баку-Забрат Маштага», - сказал Асадов.

По его словам, в случае непрохождения эксплуатируемыми транспортными средствами техосмотра в установленные сроки, физических лиц ожидает штраф на сумму 50 манатов, должностных лиц – 100 манатов, юридических лиц – 300 манатов.

Отметим, что техосмотр автобусов и грузовых автомобилей проводится в сроки 1 августа – 31 октября.

Грузовые автомобили, максимально допустимая масса которых 3,5 тонны и меньше, после выпуска должны проходить техосмотр после пятого, седьмого, девятого и 11-го года эксплуатации и далее ежегодно. Грузовые автомобили, максимально допустимая масса которых более 3,5 тонны, должны проходить техосмотр на второй год после выпуска, а затем каждый год. Автобусы также должны проходить техосмотр на второй год после выпуска, а затем ежегодно.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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