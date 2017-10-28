Вюсаля Маиргызы встретилась с руководителями информагентств Ирана

2017-10-28 16:06 | www.apa.az | 5

Находящаяся с визитом в Иране президент «APA Holding» Вюсаля Маиргызы осмотрела проходящую в Тегеране международную выставку прессы.

Как сообщает тегеранское бюро АПА, сначала В. Маиргызы стала гостем павильона иранского новостного агентства «Гуран». Она встретилась с руководителем агентства и провела обсуждения.

Затем В. Маиргызы встретилась в павильоне агентства «ISNA» с гендиректором этой медиа структуры Али Муттагианом. «Наши ожидания от иранской прессы заключаются в последовательном освещении нагорно-карабахского конфликта. Потому что эта территория является частью исламского мира. Армения разрушает мечети на оккупированных территориях и демонстрирует неуважение к религиозным памятникам. Из-за страха оказаться под градом пуль гражданские лица не могут посещать могилы свих близких. Мы хотим, чтобы при публикации новостей о нагорно-карабахском конфликте иранская пресса ссылалась не на другие источники, а на азербайджанские медиа», - подчеркнула руководитель «APA Holding».

Али Муттагиан сказал, что ISNA является одним из ведущих агентств: «Надеюсь, что соглашение о сотрудничестве между «APA» и «ISNA» обе стороны получат возможность взаимного обмена новостями. «ISNA» - иранское агентство с самыми широкими связями, источник правдивой информации. Наши корреспонденты выбираются из числа студентов, проходят обучение, после чего мы начинаем работать с ними. Мы стараемся донести новости до наших читателей в точной и непредвзятой форме».

В. Маиргызы также осмотрела павильон Государственного новостного агентства Ирана «IRNA». Президент «APA Holding» дала интервью государственному телевидению Ирана.