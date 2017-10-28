Национальный совет провел очередной митинг

2017-10-28 17:09 | www.apa.az | 5

Сегодня Национальный совет провел очередной митинг.

Как сообщает АПА, акция состоялась на бывшем стадионе «Мехсул» на территории Ясамальского района.

На согласованном с ИВ города Баку митинге безопасность обеспечивала полиция.

Главное управление полиции города Баку также распространило сообщение о митинге.

Как сообщили АПА в Управлении, 28 октября Национальный совет провел согласованный с ИВ города Баку митинг на стадионе спортивно-оздоровительного комплекса в Ясамальском районе.

На митинге, который длился с 15:00 до 17:00, присутствовали примерно 1000 человек, в частности члены ПНФА, классического Народного Фронта, Азербайджанской народной партии и партии Национальной государственности, а также представители молодежной организации партии Мусават, движений «Демократия и Рифах», «Мусульманское единство», «NIDA» и НПО оппозиционного толка.

Случаев грубого нарушения общественного порядка зафиксировано не было.