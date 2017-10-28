Лидер каталонских сепаратистов заявил, что не будет подчиняться решениям Мадрида

2017-10-28 17:44 | www.apa.az | 3

Отстраненный глава Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что не признает решение властей Испании о его отставке.

Как сообщает АПА со ссылкой на «El pais», К. Пучдемон призвал к мирной борьбе за независимость региона: «Мы будем продолжать работать над созданием свободной страны».

Лидер сепаратистов заявил, что не признает решения властей Испании о его отставке. По его словам, они приняли решение вопреки воле Каталонии.

Как пишет «El Mundo», бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон может получить тюремный срок, если он откажется уйти со своего поста. Издание отмечает, что, согласно испанскому законодательству, за незаконное исполнение полномочий предусматривается тюремное заключение на срок от одного до трех лет.

Отметим, 27 октября парламент Каталонии объявил о независимости региона. После этого решения Сенат Испании на основе статьи 155 Конституции страны принял решение о применении в Каталонии прямого управления, в результате чего правительство и парламент Каталонии был распущен.

Напомним, сегодня новым руководителем Каталонской автономии была назначена заместитель премьер-министра Испании госпожа Сорайя Саэнс де Сантамария.