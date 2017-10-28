В Могадишо смертник подорвался возле президентского дворца, погибли 10 человек

2017-10-28 19:53 | www.apa.az | 5

По меньшей мере 10 человек погибли и 15 получили ранения в результате взрыва у гостиницы Naasa Hablood 2, который произошел в субботу в столице Сомали Могадишо. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местный новостной портал Alsomal.

Сейчас происходят столкновения между сомалийскими силами безопасности и террористами.

В свою очередь телеканал "Аль-Арабия" сообщил о втором взрыве в том же районе.

Ранее сообщалось, что смертник взорвал начиненный взрывчаткой автомобиль у гостиницы, расположенной возле президентского дворца в Могадишо. По данным полиции, в гостинице завязалась перестрелка.