Forbes назвал богатейших людей планеты

2017-10-28 22:11 | www.apa.az | 5

Основатель и глава онлайн-ретейлера Amazon миллиардер Джефф Безос вновь поднялся на первую строчку рейтинга богатейших людей мира, составленного журналом Forbes. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, состояние Безоса оценивается в 93,1 миллиарда долларов. Он обогнал основателя компании Microsoft Билла Гейтса на 3,2 миллиарда долларов. Третье место в списке занял еще один американец — инвестор Уоррен Баффет (80,6 миллиарда долларов).

На четвертой строчке оказался владелец бренда Zara Амансио Ортега с состоянием 77,9 миллиарда долларов. Замыкает пятерку лидеров создатель Facebook Марк Цукерберг, капитал которого оценивается в 73,8 миллиарда долларов.