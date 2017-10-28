В Киеве прошел марш за легализацию марихуаны

2017-10-28 23:01 | www.apa.az | 5

Марш за легализацию марихуаны состоялся в субботу в центре Киева: около 200 человек прошли от кабинета министров к зданию Минздрава в Мариинском парке. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает украинское интернет-издание LB.ua.

Как отмечается в СМИ, участники акции выступили за декриминализацию хранения конопли без цели сбыта, за что сейчас по Уголовному кодексу может грозить тюремный срок, их требования также включают законодательное регулирование использования марихуаны в лечебных целях.

Подобные акции проходят в украинской столице несколько раз в год, последний раз сторонники легализации "легких" наркотиков собирались в Киеве на марш в мае.