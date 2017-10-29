В Турции задержали четверых боевиков ИГ, планирующих атаку в Стамбуле

2017-10-29 00:24 | www.apa.az | 4

Турецкая полиция задержала четверых боевиков террористической организации "Исламское государство", которые, вероятно, готовили атаку на торговый центр в Стамбуле, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu.

По информации агентства, подозреваемые, двое из которых женщины, были задержаны на парковке у торгового центра Forum Istanbul в районе Байрампаша провинции Стамбул.

Во время операции полиция прострелила ногу одному из подозреваемых, его доставили в больницу.