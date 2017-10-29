Путин поздравил Эрдогана с Днем Республики

2017-10-29 00:59 | www.apa.az | 5

Президент России Владимир Путин поздравил президента Турции Тайипа Эрдогана с национальным праздником. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте Кремля.

"Владимир Путин поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с отмечаемым 29 октября национальным праздником Турции – Днём Республики", — говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте, президенты обсудили различные аспекты развивающегося двустороннего сотрудничества, включая реализацию крупных совместных энергетических проектов, а также наращивание усилий по обеспечению функционирования зон деэскалации, борьбе с терроризмом и продвижению процесса политического урегулирования в Сирии.

Лидеры условились продолжать личные контакты, говорится в сообщении.