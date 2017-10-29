В Центре Гейдара Алиева отмечен 75-летний юбилей Муслима Магомаева - ФОТО

2017-10-29 01:00 | www.oxu.az | 5

28 октября в Центре Гейдара Алиева состоялся вечер, посвященный 75-летнему юбилею всемирно известного певца и композитора, народного артиста СССР Муслима Магомаева.

Как сообщает Oxu.Az, сначала участники ознакомились в фойе Центра с фотовыставкой, отражающей различные моменты жизни и творчества мастера.

Перед началом юбилейного мероприятия деятели культуры и искусства поделились с журналистами мыслями о вкладе Муслима Магомаева в музыкальное искусство. Народные артисты Фидан и Хураман Касимовы, Эльдар Кулиев подчеркнули, что этот юбилей также является большим праздником для азербайджанского народа. Ведь Муслим Магомаев родился и вырос в Азербайджане.

Юбилейный вечер с участием официальных лиц государства и правительства, депутатов Милли Меджлиса, представителей действующего в нашей стране дипломатического корпуса, деятелей науки и культуры, российских гостей, начался с показа видеокадров, где Муслим Магомаев исполняет свои незабываемые песни.

На мероприятии было отмечено, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев 31 июля подписал Распоряжение о проведении на государственном уровне 75-летнего юбилея всемирно известного оперного и эстрадного певца, композитора, народного артиста СССР Муслима Магомаева. Это грандиозное юбилейное мероприятие организовано на основе этого Распоряжения.

Муслим Магомаев родился в Баку в 1942 году. Он впервые вышел на сцену в 14 лет. Направленный в 1962 году по рекомендации маэстро Ниязи на VIII Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Хельсинки, Муслим возвратился оттуда с медалью. По этому случаю популярный журнал «Огонек» опубликовал его портрет и статью под названием «Юноша из Баку покоряет мир». В 60-х годах ХХ века Муслим Магомаев был солистом Азербайджанского государственного театра оперы и балета, прошел практику в Миланском театре «La Skala».

Его первый сольный концерт в зале имени П.И.Чайковского в Москве в 1963 году прошел с аншлагом. В 1960-70-х годах слава Муслима Магомаева распространилась во всем мире. Его концерты проводились даже на стадионах. Пластинки с песнями певца, постоянно выезжавшего на гастроли, издавались большим тиражом. Муслима Магомаева называли самой яркой звездой и королем советской эстрады второй половины ХХ века. В бывшем СССР именно Муслим вынес на эстраду классические арии и песни. Не случайно, что в 31 год он был удостоен звания народного артиста СССР. В его репертуаре до 600 произведений. Великий певец известен и как автор прекрасных песен. Написанная им на стихи народного поэта Наби Хазри величественная песня «Азербайджан» – одно из прекрасных произведений, посвященных нашей Родине.

Заслуги Муслима Магомаева в развитии нашей национальной музыкальной культуры всегда высоко оценивались, он был удостоен высших наград независимой Азербайджанской Республики – орденов «Шохрат» и «Истиглал».

Юбилейный вечер начался с исполнения Азербайджанским государственным симфоническим оркестром имени Узеира Гаджибейли увертюры к опере «Сила судьбы» Джузеппе Верди. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра – народный артист Рауф Абдуллаев.

На мероприятии лауреаты международных конкурсов имени Муслима Магомаева, а также известные певцы исполнили произведения азербайджанских и зарубежных композиторов.

Выступление известного композитора и певца Эмина Агаларова (ЭМИН) особенно украсило вечер. Отметив, что был знаком с Муслимом Магомаевым с трех лет, ЭМИН сказал, что никогда не забудет его, счастлив, что получил эстафету вокалиста именно от этого гениального певца. Он отметил, что стать музыкантом его воодушевил Муслим Магомаев.

Сообщив, что 75-летний юбилей Муслима Магомаева был проведен и в Москве, ЭМИН отметил, что не каждому певцу удается обрести бессмертие. Муслим Магомаев именно бессмертный творец.

Церемония сопровождалась кадрами, отражающими исполнение Муслима Магомаева, а также высказывания великого лидера Гейдара Алиева о творчестве певца.

На вечере присутствовала спутница жизни мастера, народная артистка СССР Тамара Синявская.