Эрдоган и Путин выразили необходимость координации действий по Сирии

2017-10-29 00:36 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с главой Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщают турецкие СМИ.

В ходе беседы были обсуждены двусторонние отношения, а также ситуация в Сирии.

Было подчеркнуто, что необходимо предпринимать шаги для еще большего укрепления торговых отношений стран.

Лидеры стран, оценивая ситуацию в Идлибе, подчеркнули необходимость координации совместных действий.

Владимир Путин также подзравил Эрдогана с национальным праздником Турции – Днем Республики.

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