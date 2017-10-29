Конгресс США получил доступ к банковским документам фирмы, собравшей компромат на Трампа

2017-10-29 02:12 | www.trend.az | 4

Специальный комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США получил доступ к банковским документам вашингтонской компании Fusion GPS, подготовившей досье, которое содержало непроверенные сведения компрометирующего характера о президенте Дональде Трампе. Об этом, как передает ТАСС, сообщается в кратком письменном заявлении для печати, которое упомянутый спецкомитет нижней палаты Конгресса обнародовал в субботу.

В нем говорится, что договоренность о получении доступа к означенной банковской документации достигнута между заинтересованными сторонами, кем именно - не уточняется. "Стороны достигли соглашения, которое относится к затребованию специальным комитетом по разведке Палаты представителей банковских документов Fusion GPS повесткой. Соглашение обеспечит комитету доступ к документам, необходимым для проведения его расследования", - отмечается в заявлении. Этот спецкомитет ведет разбирательство по поводу приписываемого России вмешательства в ход американских президентских выборов 2016 года, которое неоднократно отвергалось Москвой.

В досье утверждалось, в частности, что российская разведка обладает информацией личного и финансового характера, выставляющей Трампа в неприглядном свете. Сам республиканец назвал это фальшивкой и примером "тотальной политической охоты на ведьм". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков со своей стороны заявил, что в Кремле тему якобы имеющегося у Москвы компромата на Трампа считают закрытой, так как подобные фальшивки не заслуживают внимания.

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