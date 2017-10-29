В результате терактов в Могадишо погибли 23 человека

2017-10-29 02:58 | www.apa.az | 5

В результате двух терактов в столице Сомали Могадишо погибли не менее 23 человек. Как передает АПА со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает Associated Press.

Также сообщается о 30 пострадавших. По информации полиции, среди погибших было не менее трех детей, в том числе младенческого возраста, бывшие и действительные чиновники.

Ответственность за нападения взяла на себя группировка «Аш-Шабаб», ответственная также за теракт 14 октября, который стал крупнейшим в истории Сомали.