Не менее 23 человек стали жертвами нападения на отель в столице Сомали - СМИ (Обновлено)

2017-10-29 03:26 | www.trend.az | 4

Новость обновлена (первая версия опубликована в 23:10)

По меньшей мере 23 человека погибли и более 30 пострадали в субботу в результате атаки на отель, расположенный в сомалийской столице Могадишо. Об этом, как передает ТАСС, сообщает агентство Associated Press.

По данным агентства, в настоящий момент в здании гостиницы продолжается перестрелка между сотрудниками служб безопасности и экстремистами. Представители полиции сообщили, что из помещений удалось вывести 30 человек, в числе которых оказался министр.

Ранее сообщалось о 17 погибших в результате двух взрывов. Согласно информации агентства Reuters, в субботу начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался рядом с отелем в центре города, расположенном в 600 м от президентского дворца. После этого в здание гостиницы ворвались боевики и открыли огонь. Несколькими минутами позже еще один взрыв прогремел рядом с бывшим зданием сомалийского парламента.

Ответственность за атаку взяла на себя связанная с террористической группировкой "Аль-Каида" радикальная "Аш-Шабаб", которая ведет вооруженную борьбу против сомалийских властей. На ее счету десятки терактов на территории страны.

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