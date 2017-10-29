В США женщина приехала грабить банк на такси с ребенком

2017-10-29 04:03 | www.apa.az | 3

Американка отправилась грабить нью-йоркский банк, оставив 6-летнюю дочь в таксиКак передает АПА со ссылкой на РИА Новостм, сообщает телеканал CBS New York.

По данным полиции, 28-летняя Диана Марини зашла в банк Chase и передала кассиру записку с требованием отдать ей имеющуюся наличность. Сотрудник банка выполнил требование, после чего Марини села в ожидающее ее такси и уехала.

Правоохранители отследили автомобиль и задержали его, обнаружив женщину с ребенком внутри. В итоге Марини предъявили обвинения в грабеже и создании угрозы благополучию ребенка. Девочку передали другим членам семьи.