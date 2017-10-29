СМИ: менее 30% каталонцев поддерживают независимость

2017-10-29 04:54 | www.apa.az | 4

Независимость Каталонии от Испании поддерживают 29% жителей автономии. Как передает АПА, об этом сообщает газета El Pais со ссылкой на данные опроса.

В телефонном опросе приняли участие 500 каталонцев.

Также отмечается, что 46% жителей Каталонии выступают за сохранение автономии в составе Испании, но с расширением полномочий каталонского правительства. 1% опрошенных заявил, что Каталония должна остаться в составе Испании на прежних условиях.

Ранее сообщалось, что лидер Каталонии Карлес Пучдемон, отстраненный от должности правительством Испании, призвал к «демократической борьбе» против решений Мадрида.