Тропический шторм "Филипп" сформировался над Кубой и идет на Флориду

2017-10-29 05:24 | www.trend.az | 4

Тропический шторм "Филипп" сформировался над территорией Кубы, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC), передает РИА Новости.

"Депрессия усилилась до тропического шторма "Филипп". В центральной и западной частях Кубы идут сильные дожди, они продвигаются на север в направлении (архипелага - ред.) Флорида-Кис и Южной Флориды", - говорится в сообщении центра.

По информации метеорологов, шторм движется в северном направлении со скоростью около 47 километров в час. Порывы ветра в центре шторма достигают скорости 64 километров в час.

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