Джеймс Мэттис: "США никогда не признают Северную Корею ядерной державой"

2017-10-29 05:43 | www.apa.az | 5

США никогда не признают Северную Корею ядерной державой, это особенно сложно представить в ситуации с незаконными пусками в последние один-два года. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис по итогам переговоров с южнокорейским коллегой Сон Ен Му.

"Я не могу представить в свете участившихся незаконных действий Ким (Чен Ына), после всего пережитого и наблюдаемого в течение этого года-двух такие условия, при которых Соединенные Штаты смогут принять Северную Корею в качестве ядерной державы," — сказал генерал, слова которого приводит Пентагон в документе, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Визит Мэттиса в Сеул начался 27 октября. Консультации военных ведомств проходят в преддверии визита в Южную Корею президента США Дональда Трампа.