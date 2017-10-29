Столтенберг: страны НАТО находятся в пределах зоны досягаемости ракет КНДР

2017-10-29 06:36 | www.trend.az | 5

Ракеты КНДР способны долететь до территории стран НАТО. Об этом, как передает РИА Новости, в опубликованном в воскресенье интервью японской газете "Иомиури" заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, который 29 октября начинает визит в Японию.

"И Европа находится в пределах зоны досягаемости ракет [КНДР]. Страны НАТО уже находятся под угрозой", - отметил он. По словам Столтенберга, за все время своего существования НАТО "защищала своих членов от баллистических ракет при помощи соответствующих сил сдерживания". "У НАТО есть и способности, и решимость нанести контрудар", - заверил генсек альянса.

Столтенберг также указал на необходимость оказания давления на КНДР, в том числе на строгое соблюдение экономических санкций.

Напряженность на Корейском полуострове сохраняется из-за активного развития КНДР ракетно-ядерной программы, а также американо-южнокорейских военных маневров.

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