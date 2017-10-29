Создание законодательства превратит Азербайджан в лидера в сфере криптовалют - эксперт

2017-10-29 08:01 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Создание законодательства в сфере регулирования операций с криптовалютами превратит Азербайджан в одного из мировых лидеров в данной сфере, считает главный системный архитектор британского научно-исследовательского Центра гражданства, предпринимательства и управления (CCEG) Марьям Тагиева.

По ее словам, сегодня многие страны мира до сих пор запрещают любые операции с криптовалютами. При этом, Тагиева считает, что регулирование операций с криптовалютами через биржи, как это предлагается в некоторых странах, может затормозить развитие криптовалют.

"Возможно это поможет процессу легализации криптовалют, но биржи и любые подобные организации работают достаточно медленно, так как каждое нововведение должно пройти через множество инстанций. Это может затормозить развитие криптовалют и блокчейна, чего делать не стоит. Но если Азербайджан сможет принять такое регулирование, то он будет впереди всей планеты, так как в мире подобные операции до сих пор запрещены из-за отсутствия регуляции", - сказал Тагиева.

Эксперт считает, что Азербайджану в первую очередь необходимо решить законодательные вопросы с использованием криптовалюты.

"Только наличие регуляции добавит людям уверенность к криптовалютам в целом. Если не будет регуляции, процесс внедрения и использования криптовалют будет постоянно задерживаться. Только потом можно смотреть, как применять и использовать криптовалюты", - отметила Тагиева.

По ее словам, CCEG готов поддержать создание подобного законодательства в Азербайджане.

"Наш Центр активно сотрудничает с правительствами различных стран. Например, та метрическая программа, которую мы используем, легла в основу закона о государственных услугах (социальной стоимости) в Великобритании (Public Services (Social Value) Act). Кроме того, эта же программа использовалась правительствами Маврикия и Индонезии и Европейским комитетом. Наша изначальная цель - помогать правительствам путем наших исследований, и тот блокчейн, который мы разрабатываем, также будет использоваться в государственных проектах. К сожалению, со стороны Азербайджана к нам пока обращений не поступало, но мы открыты к предложениям, и готовы помочь с созданием законодательства в Азербайджане", - сказала Тагиева.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Anvar_Mammadov

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